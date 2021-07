Au tour du PlayStation Plus de lever le voile sur son programme mensuel. Sony a en effet révélé l’identité des jeux à télécharger en ce mois de juillet 2021 pour les abonnés, titres qui seront récupérables à partir du 6 juillet et jusqu’au 2 août 2021. Qui sont les heureux élus ? Sur PS5 tout d’abord, c’est A Plague Tale : Innocence qui sera à dégoter. Le jeu d’Asobo Studio profitera de sa mise à jour next-gen pour être offert aux abonnés PS Plus. On ne dit clairement pas non.

Du côté du catalogue PS4, deux jeux rejoindront les rangs du PlayStation Plus ce mois-ci. Il s’agit de Call of Duty : Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds. Deux titres (et deux licences) qu’on ne présente plus.