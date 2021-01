Que vous réserve le PS Plus pour le mois de février 2021 ? Sony Interactive Entertainment a révélé l’identité des jeux qui seront proposés, sans frais supplémentaire, aux détenteurs d’un abonnement PlayStation Plus sur leur PS4 et PS5 à partir du 2 février.

La tête d’affiche de ce nouveau programme se nomme Destruction All-Stars. Le jeu de Lucid Games intègrera le PlayStation Plus pour PS5 jusqu’au 5 avril, une imposante vidéo de gameplay ayant également été mise en ligne pour l’occasion.

Si les engins motorisés ne vous intéressent pas, notez que Concrete Genie (PS4) et Control : Ultimate Edition (PS4 et PS5) seront quant à eux récupérables jusqu’au 1er mars.