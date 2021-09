Le mois de septembre est déjà entamé mais la nouvelle fournée de jeux pour le PlayStation Plus se fait encore attendre. C’est le 7 septembre que les abonnés auront droit à de nouveaux jeux, deux du côté de la PS4 et un de plus pour ceux qui possèdent la PS5. Voici le programme.

S’apprêtent donc à arriver sur le PlayStation Plus : Overcooked! All You Can Eat (PS5), Predator : Hunting Grounds (PS4) et Hitman 2 (PS4).

Les joueurs concernés auront jusqu’au 5 octobre pour récupérer ces titres et les garder dans leur catalogue, tant qu’ils resteront abonnés au PS Plus bien évidemment.