Les joueurs PS4 savent désormais ce que leur réservent leur abonnement PlayStation Plus pour le mois prochain.

Les heureux élus sont Call Of Duty : World War II et Star Wars : Battlefront II. Le premier est d’ores et déjà récupérable gratuitement, et jusqu’au 6 juillet, alors que le second sera à dégoter à partir du 2 juin et jusqu’au 6 juillet également.

Un programme relativement solide même si certains trouveront encore à y redire, voilà en tout cas de quoi mettre à profit son abonnement PS Plus avec deux titres résolument orientés multijoueur.