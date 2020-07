Après le programme plutôt léger de juillet 2020, célébrant pourtant les 10 ans du service, le PlayStation Plus tente de se rebiffer avec deux titres pour août.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août, les abonnés peuvent ainsi mettre la main sur le remaster de la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 2. Du 8 août (00h01) au 9 août (23h59), il sera même possible de goûter au multi via un week-end d’accès gratuit.

Pour ceux qui n’ont que faire de CoD, l’autre jeu du mois d’août 2020 pour le PlayStation Plus se nomme Fall Guys : Ultimate Knockout. Le très amusant party-game multijoueur de Devolver sera accessible aux abonnés a href= »https://www.jeuxvideo24.com/?s=PlayStation+Plus » rel= »noopener » target= »_blank »>PS Plus dès sa sortie officielle, le 4 août, et pourra être récupéré jusqu’au 31 août.