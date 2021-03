C’est aujourd’hui, le mardi 2 mars 2021, que le PlayStation Now se met à jour avec un nouveau lot de titres à récupérer pour les abonnés. Si vous êtes un utilisateur du service de jeux en accès illimité par abonnement de Sony, vous pouvez dès maintenant jouer à World War Z (jusqu’au 7 septembre) et inFamous : Second Son, mais pas seulement.

Ace Combat 7 : Skies Unknown (jusqu’au 31 mai) et Superhot sont aussi de la partie ce mois-ci, alors que Final Fantasy XV et Wolfenstein II : The New Colossus quittent quant à eux le programme.