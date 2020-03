Le mois de mars est bien là et avec lui, son lot de jeux qui rejoignent le catalogue du PlayStation Now. Pas moins de 11 titres viennent ainsi garnir le catalogue du service de Sony qui permet, pour rappele, de jouer à des jeux en streaming sur PS4 et PC via un abonnement mensuel.

En tête de liste ? Control, Shadow of the Tomb Raider et Wolfenstein 2 : The New Colossus.

Les jeux du mois de mars 2020 sont :

Control (disponible jusqu’au 31 août 2020)

Shadow of the Tomb Raider (disponible jusqu’au 31 août 2020)

Wolfenstein 2: The New Colossus

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Sony souligne au passage que Horizon Zero Dawn et Uncharted: The Lost Legacy quitteront le PlayStation Now le 7 avril.