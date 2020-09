C’est la rentrée et il est temps pour Sony de dévoiler son nouveau programme pour le PlayStation Now. Une nouvelle sélection de jeux rejoint ce service qui permet, on le rappelle, de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS4 et PC via un abonnement mensuel.

Les heureux élus pour le PS Now sont Resident Evil 7, Final Fantasy XV, Observation et WWE 2K19.

Deux titres, à savoir Shadow of the Tomb Raider et Control, ont quant à eux quitté le PlayStation Now en ce début de mois.