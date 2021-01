La nouvelle année est bien là, il est donc grand temps pour Sony de mettre à jour son programme pour le PlayStation Now. Depuis hier, le 5 janvier, 5 jeux ont ainsi intégré ce service qui permet de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS5, PS4 ou PC via un abonnement mensuel.

Qui sont les heureux élus du PS Now en janvier 2021 ?

The Crew 2 et WWE 2K Battlegrounds sont proposés aux abonnés PS Now jusqu’à juillet prochain. Frostpunk rejoint quant à lui ce catalogue pendant au moins 1 an nous dit-on, alors que Helldivers et Surviving Mars débarquent indéfiniment.

De nouvelles arrivées, oui, mais aussi un départ. Celui de Days Gone, le jeu de SIE Bend Studio qui a trouvé moyen de se frayer un chemin dans nos JV24 Awards 2020. Eh oui !