Certes, le mois de mai est là depuis quelques jours mais il aura fallu attendre un peu avant que Sony ne livre le programme mensuel du PlayStation Now.

Le service qui permet de jouer à des titres en streaming sur PS4/PC via un abonnement accueille ainsi trois jeux de plus avec l’infatigable Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege (jouable jusqu’au 2 novembre 2020 nous précise-t-on), l’effrayant (ou presque) The Evil Within 2 et le polar Get Even.

Pas de titres qui quittent le catalogue PS Now ce mois-ci précise Sony, les utilisateurs apprécieront.