Vous êtes à la bourre ? Ca tombe bien, nous aussi. Alors faisons le point ensemble sur les jeux qui rejoignent le catalogue du PlayStation Now en ce mois de juillet 2021. Et si on a l’habitude de louer les qualités du Xbox Game Pass, force est de constater que le service de jeux à la demande par abonnement de Sony frappe fort ce mois-ci avec de bien belles nouvelles entrées.

En tête d’affiche, Red Dead Redemption 2. Le jeu de Rockstar se rend en effet accessible (uniquement en téléchargement) sur PS4 et PS5, jusqu’au 1er novembre prochain.

Il est accompagné du très bon Judgement (jusqu’au 4 octobre), de l’excellent Nioh 2, du solide God of War et de trois autres compagnons : le moyen Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le dépaysant Moving Out et l’empêcheur de tourner en rond (ou presque) Nascar Heat 5.