Le PlayStation Now, ce service qui permet de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS4 et PC via un abonnement mensuel, accueille une nouvelle sélection de jeux en ce jour.

Ils sont 5 à rejoindre les rangs du PS Now en ce mois de juillet 2020, avec Watch Dogs 2 (d’ores et déjà prévu jusqu’au 5 octobre 2020) et Street Fighter V mais aussi Hello Neighbor, The Turing Test et Infinite Minigolf

Dans le même temps, Sony nous signale que Marvel’s Spider-Man quitte le catalogue du PlayStation Now dès aujourd’hui.