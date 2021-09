Le mois de septembre 2021 est là depuis quelques jours mais il aura fallu attendre un peu avant que Sony ne livre le programme mensuel du PlayStation Now. Il est donc temps de découvrir la liste des jeux qui rejoignent le service permettant, on le rappelle, de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS5, PS4 et PC via un abonnement mensuel.

PlayStation Now en septembre 2021 : ils sont là

La vidéo ci-dessus dit tout, ou presque, pas moins de 7 jeux sont de la partie ce mois-ci. Tekken 7 (jusqu’au 28 février 2022), Killing Floor 2, Final Fantasy VII, Windbound, Ghost of a Tale, Pathfinder : Kingmaker – Definitive Edition et Moonlighter sont les heureux élus.