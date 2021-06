Le mois de juin 2021 vient à peine de pointer le bout de son nez que Sony Interactive Entertainment dégaine son programme du PlayStation Now. Il est donc temps de découvrir la liste des jeux qui rejoignent le service permettant, on le rappelle, de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS5, PS4 et PC via un abonnement mensuel.

PlayStation Now en juin 2021 : ils arrivent

Comme l’illustre la vidéo du jour, les heureux élus sont donc The Witcher 3 : Wild Hunt (disponible jusqu’au 6 septembre 2021), Slay the Spire (jusqu’au 6 décembre) et Car Mechanic Simulator.

Sont également de la partie d’autres titres déjà évoqués il y a quelques jours, à savoir Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown ainsi qu’un trio de jeux Sonic : Team Sonic Racing, Sonic Mania et Sonic Forces.

PlayStation Now en juin 2021 : ils partent

Bien évidemment, qui dit nouvelles arrivées dit nouveaux départs. Les jeux qui quittent le PlayStation Now ce mois-ci sont WWE 2K15 et WWE 2K16, Ace Combat 7, Dishonored 2, et Kingdom Come : Deliverance.