Le mois d’août est d’ores et déjà entamé, il est donc grand temps pour Sony de mettre à jour son programme pour le PlayStation Now. Ce mardi 4 août marque ainsi l’arrivée d’une nouvelle sélection de jeux pour ce service qui permet de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS4 et PC via un abonnement mensuel.

Ce sont plus précisément 9 titres PS4 qui déboulent sur le PS Now, avec Hitman 2, Greedfall et Dead Cells en tête de liste.

Les jeux PlayStation Now d’août 2020 :