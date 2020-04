Le PlayStation Now, ce service qui permet de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 en streaming sur PS4 et PC via un abonnement mensuel, accueille une nouvelle sélection de jeux pour garnir son catalogue de quelques 700 titres.

Une petite liste pour ce mois d’avril 2020, mais avec tout de même le très bon Marvel’s Spider-Man (jusqu’au 7 juillet) ainsi que l’explosif Just Cause 4 ainsi que le sportif The Golf Club 2019.

Avis aux abonnés du PlayStation Now, ils ne peuvent désormais plus profiter de deux titres : Horizon Zero Dawn et Uncharted : The Lost Legacy.