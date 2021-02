Le mois de février étant déjà entamé, il est grand temps pour Sony de révéler l’identité des jeux qui rejoignent dès à présent le catalogue du PlayStation Now. Le service par abonnement, qui permet de jouer à des titres PS4, PS3 et PS2 sur PS5, PS4 et PC, accueille pas moins de six jeux avec Call of Duty : Black Ops III (disponible jusqu’au 29 avril 2021) et WWE 2K Battlegrounds (jusqu’au 3 août) en têtes d’affiche.

Detroit : Become Human, Darksiders Genesis, Little Nightmares et Hotline Miami 2 : Wrong Number sont les autres jeux sélectionnés pour février 2021. Vous voilà prévenus.