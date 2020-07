La présentation PlayStation Indies d’hier soir a mis en avant une sélection de titres indépendants à venir sur PS4 et PS5. Parmi eux figure Haven dont on a appris l’arrivée sur PS5 en plus des versions PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One déjà annoncées.

Les français de The Game Bakers ont livré une nouvelle vidéo au passage, une courte bande-annonce qui réussit à montrer tout ce dont Haven sera en mesure de proposer entre phases d’exploration, combats et tranches de vie.

Envie d’en savoir plus sur Haven ? Vous pouvez toujours retrouver notre récent aperçu du jeu à cette adresse (avec du gameplay à la clé) mais aussi vous rendre sur le PlayStation Blog où différents aspects du soft sont mis en exergue.

Quant à la sortie du jeu, elle reste programmée pour cette année sans plus de précision.