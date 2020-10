Pendant que l’on est en train de prendre du bon temps sur Let’s Sing : Queen, Ravenscourt et Voxler nous rappellent qu’un autre de leur jeu sera prochainement disponible. Il s’agit bien évidemment de Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux, le nouveau volet « classique » de la licence de karaoké dont on connaît à présent l’intégralité de la playlist.

La playlist de Let’s Sing 2021

Côté jaquette, c’est Angèle, Amir et M. Pokora qui s’afficheront sur le packshot du ce Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux dont on rappelle que le mode Legend consituera la principale nouveauté. Un mode solo face à l’IA, pour des duels acharnés à la clé.

Rendez-vous le 13 novembre pour la sortie de cette cuvée 2021 sur PS4 et Switch (version physique et numérique), mais aussi sur Xbox One (numérique uniquement).