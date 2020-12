Planet Zoo est disponible depuis plus d’un an sur PC et il accueille régulièrement du nouveau contenu pour régaler ses fans. Le dernier en date ? L’Aquatic Pack disponible dès le 8 décembre en échange de 9,99€ sur Steam et qui, comme son nom l’indique, mettra à l’honneur le monde aquatique.

Que contiendra l’Aquatic Pack de Planet Zoo ? Pas moins de cinq animaux aquatiques dont le papa pingouin (qui ne s’ennuiera donc plus sur sa banquise), la tortue à dos diamanté, la loutre géante, le caïman nain de Cuvier et le phoque gris.

Plus de 170 nouveaux décors, un nouveau scénario chronométré et d’autres éléments lâchés via une nouvelle mise à jour, voilà donc ce qui attend les joueurs de Planet Zoo la semaine prochaine. Vous ne possédez pas le jeu ? Un pack à 54,99€ est proposé sur Steam pour obtenir le jeu de base et l’accès à ses contenus supplémentaires.