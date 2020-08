Comme tout le monde vous guettez les annonces concernant Pikmin dans l’espoir, un jour, de voir débarquer le 4 tant promis (teasé serait plus exact) par Shigeru Miyamoto ? Encore raté, puisque l’annonce du jour concerne l’arrivée d’une version Deluxe du troisième opus pour la Nintendo Switch.

Bien évidemment cette version s’annonce complète et apportera de petites nouveautés. On retrouvera, en prologue et épilogue, de nouvelles missions avec Olimar et Louie et le mode histoire pourra se jouer à deux en coopération. Les DLCs seront tous inclus ainsi que des Bingo Battles en Versus. Au niveau des petits détails sans importance, Nintendo ajoute que plusieurs niveaux de difficulté ont été ajoutés et que le ciblage et le verrouillage ont été améliorés.

Bref, difficile tout de même de justifier les 60€ demandés pour pouvoir s’offrir ce Pikmin 3 Deluxe qui débarquera sur nos Nintendo Switch le 30 octobre prochain.