C’est jour de sortie pour PGA Tour 2K21. Le nouveau jeu des géniteurs de la série The Golf Club s’offre un trailer pour fêter cette arrivée sur PC (Steam), PS4, Nintendo Switch, Stadia et Xbox One.

Des didacticiels et des aides pour les nouveaux venus, des fonctionnalités avancées pour les habitués, 12 joueurs professionnels, 15 parcours sous licence officielle, du multijoueur (local ou en ligne) pour 4 joueurs, un imposant mode carrière ou encore l’incontournable MonJOUEUR (comme tout bon jeu de sport signé 2K), voilà les grandes lignes de ce PGA Tour 2K21.