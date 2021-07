Déjà affublée du sous-titre eFootball depuis quelques saisons, la série PES (Pro Evolution Soccer/Winning Eleven) change définitivement d’identité. Le jeu de foot de Konami se fera désormais tout simplement appelé eFootball, avec une nouvelle itération prévue pour l’automne prochain. Son autre particularité ? La licence devient complètement free-to-play et sortira à la fois sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et mobiles.

Développé sous Unreal Engine, eFootball profitera du moteur pour disposer d’un nouveau système d’animation. Une technologie baptisée Motion Matching qui « convertit la large variété de mouvements exécutés par les joueurs sur le terrain en une série d’animations, sélectionnant la plus appropriée en temps réel ».

Avec son lancement, eFootball permettra de jouer gratuitement en local avec le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern, Manchester United « et d’autres équipes » promet l’éditeur. Free-to-play donc, mais un jeu à la carte puisque des DLC payants seront proposés pour « permettre aux joueurs de construire leur propre expérience en fonction de leurs intérêts ».

Ci-dessous la première feuille de route présentée par Konami pour son jeu. Celle-ci sera précisée prochainement.

Cliquez ici pour découvrir la première feuille de route d'eFootball. Début de l’automne :

Une toute nouvelle expérience de jeu construite avec l’Unreal® Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

Des matchs en local avec des équipes telles que le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United Automne :

Matchmaking cross-platform entre consoles et PC (par exemple PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation®5 vs. PC Steam®…)

Un mode Construction d’équipe (nom à confirmer) qui permet de construire sa propre équipe en faisant l’acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne (nom à confirmer) pour faire jouer son équipe dans une ligue compétitive mondiale

Un système de « Match Pass » pour gagner des objets et des joueurs en jouant à eFootball™ Hiver :

Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking entièrement cross-platform, y compris avec la version mobile lors de l’utilisation d’une manette compatible

Coup d’envoi des tournois eSport professionnel et amateur