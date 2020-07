Même s’il ne dit pas encore son nom, le prochain Pro Evolution Soccer sera bien évidemment de la partie sur les consoles de la nouvelle génération.

On n’en doutait pas vraiment mais Konami a cru bon confirmer ses intentions, tout en diffusant une première vidéo teaser.

Un moteur mise à jour pour « des modèles et animations de joueurs plus réalistes, une physique améliorée, des visuels photoréalistes » ainsi que des améliorations majeures pour les modes myClub et Master League, le futur PES sur PS5 et Xbox Series X ne verra pas le jour avant « le milieu de 2021 ».

Mais en attendant ? PES 2021 sera évidemment de sortie à la rentrée sur PS4, Xbox One et PC mais uniquement en tant que « mise à jour de la saison ». Comprenez par là que le prochain volet pour la génération actuelle se contentera d’une mise à jours des équipes et des effectifs, un choix assumé par Konami pour mieux se consacrer à l’épisode PS5/Xbox Series X.

En conséquence, le jeu en version PS4/One/PC « sera lancé à un prix anniversaire abordable et sera également accompagné de plusieurs bonus » précise l’éditeur qui en profitera en effet pour célébrer le lancement du tout premier PES il y a un quart de siècle de cela.