Quand Persona croise la route des Musô, cela donne Persona 5 Strikers. Un titre dont on vous parle depuis avril 2019 et qui est désormais annoncé chez nous pour le 23 février 2021 sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam).

Six villes à découvrir et des hordes d’ennemis à décimer, l’ensemble des Voleurs Fantômes comme personnages jouables, des sorts à jeter, des combos à réaliser mais aussi des recettes à cuisiner (!), Persona 5 Strikers lâchera donc la formule habituelle de la licence pour une bonne dose d’action.