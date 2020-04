La populaire et très réussie série TV Peaky Blinders va être déclinée en jeu vidéo cet été avec un certain Peaky Blinders : Mastermind, présenté aujourd’hui en vidéo par Curve Digital, FuturLab et prévu sur PC, PS4, Xbox One ainsi que Nintendo Switch.

Peaky Blinders Mastermind : Tommy, le maître du jeu

Présenté comme un puzzle-adventure game, le soft prendra surtout les traits d’un jeu de stratégie dans lequel il faudra user les capacités spécifiques de Tommy Shelby et des siens (Arthur, Polly, Ada, John et Finn) pour venir à bout de différentes situations. Tel Tommy planifiant les objectifs de son groupe, il s’agira d’orchestrer les faits et gestes de plusieurs personnages en même temps et de coordonner les mouvements pour réaliser l’action parfait.

Inspiré par la série télévisée donc, Peaky Blinders : Mastermind nous proposera de vivre des événements prenant place juste avant la première saison. D’ailleurs, pour assurer une certaine fidélité au show TV et mettre les fans en confiance, le jeu peut compter sur le soutien (et l’implication) du créateur/scénariste de la série alors que la bande-son, elle, sera assurée par le groupe Feverist (crédité sur l’OST de la première saison).