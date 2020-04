Actuellement affiché en promo à 6€, le Monopoly Plus d’Ubisoft joue carrément la carte de la gratuité cette semaine sur PC.

Les utilisateurs de la plateforme Uplay peuvent en effet se rendre à cette adresse pour télécharger gratuitement cette version jeu vidéo du célèbre jeu de société et ainsi en profiter jusqu’au 27 avril.

Jouable jusqu’à six joueurs en ligne ou en partie locale, ce Monopoly Plus de 2014 propose différentes règles pour varier les plaisirs et ne pas se contenter des parties classiques.