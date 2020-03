La pause musicale de cette fin de semaine, nous la devons à Bethesda et son très attendu DOOM Eternal. Une vidéo making-of a en effet été diffusée pour nous offrir un aperçu de la bande-son du jeu composée par Mick Gordon et, surtout, de sa conception.

Déjà l’oeuvre sur l’OST du DOOM de 2016, musique pour laquelle il a d’ailleurs été récompensé, Mick Gordon a plus récemment œuvré sur Wolfenstein II: The New Colossus et LawBreakers, tout en apportant son soutien sur Borderlands 3 ou encore LawBreakers.

DOOM Eternal, le jeu, est quant à lui toujours programmé pour le 20 mars.