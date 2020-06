L’excellent Pathfinder : Kingmaker a comblé bien des joueurs depuis sa sortie PC fin 2018. Maintenant Owlcat Games et Deep Silver s’apprêtent à sortir leur jeu sur PS4 et Xbox One via une Definitive Edition annoncée pour le 18 août.

Au menu, le jeu de base, ses extensions The Wildcards, Varnhold’s Lot et Beneath The Stolen Lands, les DLC plus anodins (Bloody Mess, Arcane Unleashed et Royal Ascension) mais aussi et surtout un nouveau mode au tour par tour censé rapprocher le titre de son feeling jeu de plateau.

Pathfinder : Kingmaker Definitive Edition sera aussi disponible sur PC à la même date. On vous invite à (re)consulter notre test PC à cette adresse pour tout savoir du jeu.