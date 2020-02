À défaut de voir arriver un nouvel épisode, les fans de Patapon seront probablement ravis d’apprendre que Sony Interactive Entertainment va sortir cette semaine une version Patapon 2 Remastered sur nos PS4.

Le célèbre jeu de rythme paru initialement en 2008 sur PSP va donc revenir dès ce jeudi 30 janvier avec une compatibilité 4K (dynamique, soit du supersampling du 1080p) pour sublimer les fameux Patapons de Rolito.

Rappelons que ce second épisode reprend la formule du premier volet (qui a d’ailleurs aussi fait l’objet d’une version remastérisée en août 2017) en y ajoutant de nouveaux Patapons, dont le Patapon Hero aux capacités personnalisables, de nouvelles commandes (et les actions qui vont avec), une sélection de mini-jeux et le plein d’affrontements face à 22 boss.

Pas de prix annoncé pour Patapon 2 Remastered, mais les 14,99 euros pratiqués pour le remaster du premier épisode devraient être de mise.