Surprise, la Nintendo Switch sortira son Paper Mario du chapeau le 17 juillet prochain avec un certain Paper Mario : The Origami King à découvrir avec un premier trailer.

Paper Mario : The Origami King, pour plier le monde sur Switch

D’ores et déjà pré-commande (et pré-chargeable) sur l’eShop, ce nouveau RPG nous placera face au roi Olly du Royaume Origami, bien décidé à plier tout le monde en origamis. Puisqu’il a aussi enveloppé le château de la princesse Peach avant de le couper-coller au sommet d’une montagne, Mario va régler ses comptes à ce souverain qui, pour contrer notre héros, a plié les sbires de Bowser pour les enrôler.

Côté gameplay, Nintendo parle de nouveaux outils comme les Bras multi-pliés « pour interagir avec l’environnement en tirant, poussant ou même en décollant certaines parties du décor en 3D pour révéler de nouveaux chemin, résoudre des énigmes ou tout simplement découvrir des secrets inattendus« . Un nouveau système de combat sera également en place avec une arène à base d’anneaux à faire pivoter pour optimiser aux mieux les attaques.

Enfin, Paper Mario : The Origami King offrira son lot de mini-jeux et d’éléments à débloquer pour inciter à l’exploration dans cet environnement ouvert. Une aventure qui sera à vivre aux côtés de Peach et de Luigi mais aussi avec de nouveaux alliés tels que Olivia (la soeur gentille d’Olly) et même Bowser (apparament pas heureux de s’être fait voler ses sbires)

Les premiers screenshots du jeu