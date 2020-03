On sait désormais quand arrivera Paper Beast sur PS4. Le jeu PlayStation VR d’Eric Chahi, dont on rappelle une énième fois qu’il est le créateur d’Another World et From Dust, entre autres, sera à la portée des possesseurs du casque VR de Sony à partir du 24 mars.

Pour fêter la nouvelle, tout en illustrant le gameplay de son jeu, l’équipe de Pixel Reef livre une nouvelle vidéo.

Présenté comme « une odyssée onirique où le joueur part à la découverte d’un écosystème sauvage et simulé né des données perdues d’internet », Paper Beast nous invitera donc à explorer et à interagir avec un monde où d’étranges créatures « se lieront au joueur pour résoudre énigmes et puzzles ».

La vidéo du jour donne un bon aperçu des interactions qui seront à notre portée et elles sembles plutôt complètes, relativement intuitives. D’ailleurs, ce même trailer n’oublie pas de rappeler la présence, en plus du mode aventure, d’un mode bac à sable dans lequel le joueur fera face à « un espace de création et d’expérimentation infini ».