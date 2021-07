Les polonais de Forever Entertainment, qui ont déjà proposé un remake faiblard du culte Panzer Dragoon et sortiront bientôt celui de Panzer Dragoon Zwei, ont trouvé un accord avec Microids. Que vient faire l’éditeur français dans cette histoire ? Les deux compagnies ont tout simplement trouvé un accord de distribution pour la sortie de versions physiques (dont des collectors nous dit-on) des futurs jeux Panzer Dragoon.

La licence de SEGA n’est pas la seule concernée par cet accord. Microids en profite pour aussi annoncer que la franchise The House of the Dead est elle-aussi de la partie.

« Depuis de nombreuses années, les joueurs du monde entier attendent avec impatience le retour de Panzer Dragoon et de The House of The Dead. C’est main dans la main que nous proposerons le retour de ces licences et nous avons hâte de pouvoir vous laisser voyager à travers ces différents univers ». bigniew Dębicki, CEO de Forever Entertainment.

Reste maintenant à connaître la nature de ces futurs projets. Nul doute que les fans des deux licences garderont un œil intéressé.