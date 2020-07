Les futurs possesseurs de PS5 et de Xbox Series X pourront eux-aussi aller aux fourneaux d’Overcooked. Les développeurs de Ghost Town Games, aidés de la Team 17, ont ainsi annoncé la sortie d’Overcooked! All You Can Eat cette année, au lancement respectif des consoles de nouvelle génération.

N’espérez toutefois pas un nouveau volet puisque ce Overcooked PS5/Xbox Series X sera une compilation réunissant les deux premiers jeux et tous les DLC avec l’étiquette d’un « remaster » en 4K à 60 images par seconde.

Overcooked! All You Can Eat proposera tout de même du cross-platform et ajoutera quelques éléments dont du multi en ligne dans le premier épisode, sept niveaux inédits, trois nouveaux chefs, de nouvelles options d’accessibilité ainsi qu’un mode assist.

On profite de l’occasion pour vous rappeler que notre vidéo maison de la fin d’Overcooked 2 est toujours à votre portée en cliquant ici.