Overcooked! All You Can Eat, l’édition complète et retravaillée qui compile les deux Overcooked!, a droit à une mise à jour gratuite. Pas n’importe quelle update puisqu’elle vient célébrer le cinquième anniversaire de la licence de Ghost Town Games et Team17. Baptisée Birthday Party, la MAJ en question a droit à un trailer.

Au menu, cinq nouveaux niveaux, un nouveau chef (Tabby Cat), une recette inédite pour concocter une tasse de thé et une nouvelle mécanique : Switcheroo. La caractéristique de ce nouvel élément de gameplay ? Un portail trimballé par des cartes à jouer vivantes qui téléporte le joueur à n’importe quel endroit de la cuisine.

Toujours dans le cadre de cet anniversaire, Overcooked! All You Can Eat est jouable gratuitement sur Steam jusqu’à la fin de journée. Le prix du jeu est aussi revu à la baisse jusqu’au 13 août, à 23,99€ toujours sur Steam (26,79€ sur Xbox et 29,99€ sur Switch, jusqu’au 19 août).