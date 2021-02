Dans la marmite des joueurs PS5 et Xbox Series X|S depuis la fin d’année dernière, l’édition All You Can Eat d’Overcooked va finalement arrivée des les assiettes des autres machines.

La Team17 et Ghost Town Games ont ainsi annoncé la sortie de leur titre sur PC (Steam), PS4, Nintendo Switch et Xbox One pour le 23 mars prochain.

Pour rappel, All You Can Eat n’est pas un troisième Overcooked mais plutôt une compilation réunissant les deux premiers volets, tous les DLC, une poignée de niveaux inédits, trois nouveaux chefs et de nouvelles options censées rendre le jeu plus accessible (dont des options pour les daltoniens).

Sur Switch, cette compil’ tournera à 30 fps contre 60 fps sur les autres supports et un affichage 4K pour les machines compatibles. Notons qu’en France, Just For Games se chargera de commercialiser une édition physique du jeu sur PS4 et Switch uniquement.