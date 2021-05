Double actualité pour l’éditeur de jeux familiaux Outright Games. Avec un nouveau jeu La Famille Addams tout d’abord, tout juste annoncé pour septembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Baptisé La Famille Addams : Panique au Manoir et développé par PHL Collective, ce jeu de plateformes 3D a droit à sa première vidéo que voici.

La Famille Addams : Panique au Manoir

Gomez, Morticia, Mercredi et Pugsley, les quatre membres de la famille Addams seront présents dans cette aventure jouable à 4 en coopération sur le même écran. Leur objectif ? Sauver le manoir familial d’un mystérieux individu bien décidé à se l’accaparer. Chaque personnage disposera de ses propres capacités et différentes mini-jeux seront proposés, mais il s’agira aussi de résoudre quelques énigmes.

Le tout aura évidemment pour but d’accompagner la sortie au cinéma du nouveau film d’animation La Famille Addams 2, prévu pour la fin octobre.

Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City

Direction l’univers de Nickelodeon cette fois dont l’une des séries phares, Blaze et les Monster Machines, va avoir droit à son jeu vidéo toujours via Outright Games. Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City, c’est son nom, sera sans surprise un jeu de course mettant en scène le monster truck Blaze, Pickle, Darington et les autres (7 personnages au total) alors qu’ils concourent dans les rues d’Axle City.

Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City promet des contrôles simples, pour plaire aux plus jeunes, et proposera des bonus pour pimenter les courses. Côté multijoueur, il sera possible de s’affronter à 4 sur le même écran.

Sortie prévue cet automne sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.