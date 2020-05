Une courte vidéo permet à Square Enix et People Can Fly de parler des Transmissions, des émissions diffusées sur un rythme mensuel dont l’objectif sera de présenter en long et en large les éléments d’Outriders.

Revenu sur le devant de la scène en février dernier, le shooter-RPG des développeurs de Bulletstorm et Gears of War : Judgment se livrera pleinement à ceux qui le souhaitent. C’est sur la chaîne Twitch de Square Enix que ça se passera, avec un premier numéro programmé pour le 28 mai à 18h (heure française) où du gameplay et un aperçu des classes des personnages sont au menu.

Chez People Can Fly, on dit vouloir palier à l’absence des grands événements du jeu vidéo avec cette émission mensuelle. Voilà qui permettra en effet à Outriders de largement se faire voir des joueurs d’ici sa sortie à la fin de l’année sur PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 et PC.