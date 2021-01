Outriders a fait l’objet d’une nouvelle présentation vidéo cette semaine avec la version PC à l’honneur. Le jeu de Square Enix et People Can Fly en a profité pour mettre en avant différents aspects de sa version PC, qu’il s’agisse des 13 langues disponibles, des options de personnalisation d’interface, du cross-play, de la prise en charge des écrans ultra-larges ou encore de NVIDIA DLSS.

Le tableau des configurations PC minimum, recommandé et ultra d’Outriders a également été dévoilé, permettant aux plus intéressés de vérifier que leur PC sera suffisamment solide pour faire tourner le titre. Les développeurs promettent en tout cas une expérience la plus fluide possible et ce, peu importe les caractéristiques de votre machine.

Il y aura de toute manière une démo jouable, le 25 février (aussi sur PS4, PS5 et consoles Xbox), pour prendre la température avant la sortie du jeu le 1er avril.