Square Enix ne ménage pas ses efforts quand il s’agit de parler d’Outriders. Le shooter de People Can Fly et Square Enix External Studios, qui fait l’objet d’émissions en vidéo régulières sur sa chaîne Youtube officielle, se montre à présent avec une bande-annonce un peu plus classique que voici.

L’essentiel pour Square Enix est surtout de révéler la sortie de son titre au 2 février 2021 sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox Series X et S (avec les mises à niveau gratuite entre PS4-PS5 édition disque et One-Series X/S).

Une annonce qui s’accompagne d’une autre officialisation : la présence de cross-play pour permettre aux possesseurs du jeu d’évoluer ensemble peu importe le support.