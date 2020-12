Habitué aux exhibitions régulières, Outriders n’a pas manqué l’opportunité offerte par les Game Awards pour se montrer dans une toute nouvelle vidéo. Le shooter RPG des développeurs de People Can Fly et Square Enix External Studios illustre ainsi son côté agressif et étales ses maximes pour mettre les joueurs en condition.

Puissance illimitée, Tuer pour se soigner, Se cacher, c’est pour les dégonflés et Penser agressif, voilà les différentes lignes de conduite que la séquence ci-dessus met en avant.

Une manière comme une autre de présenter les particularités de ce Outriders que l’on attend pour le 2 février 2021 sur PC, Stadia, les consoles PlayStation et la famille Xbox.