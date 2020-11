Après une quarantaine d’heures de jeu, vous aurez a priori terminé la campagne d’Outriders. Cela ne marquera pour autant pas la fin de l’aventure pour le shooter RPG de Square Enix External Studios et People Can Fly puisque sera alors accessible le mode Expéditions. En voici une longue vidéo de présentation.

Que seront les Expéditions d’Outriders ? Des missions de fin de jeu à la difficulté particulièrement élevée avec des défis d’un certain challenge donnant droit au meilleur équipement possible. « Les Expéditions développent davantage l’histoire d’OUTRIDERS et proposent les défis les plus retors du jeu » explique Bartek Kmita, Directeur Créatif chez People Can Fly. Il ajoute, toujours à propos de ces missions post-campagne : « Elles ont été pensées pour jouer en coop avec d’autres Outriders expérimentés et bien coordonnés ». Un peu à la manière de la campagne donc, jouable à 3 en coop on le rappelle.

Un aspect de plus pour Outriders décidément habitué à des grosses exhibitions sur la toile. Le tout en vue de préparer du mieux possible la sortie du jeu le 2 février 2021 sur PC, PS4, PS5, les consoles Xbox et Stadia.