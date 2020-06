Amateurs de tactical-RPG, prenez le temps de découvrir Othercide. Une vidéo a été dévoilé par Focus Home Interactive et l’équipe indépendante de Lightbulb Crew, trailer qui permet de plonger dans l’ambiance sombre et horrifique de ce titre où il sera question de sacrifices.

Attendu pour le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Nintendo Switch, Othercide nous proposera de prendre les commandes d’une armée de Soeurs luttant contre la Souffrance dans un monde à la direction artistique singulière.

L’une des particularités d’Othercide ? La possibilité de sacrifier des Soeurs pour en soigner/renforcer d’autres.

De son côté, le Dynamic Timeline System nous permettra de planifier les actions mais Lightbulb Crew nous promet un défi de taille et les échecs risquent d’être nombreux. Pour mieux recommencer, bien sûr.