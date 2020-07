On vous a déjà beaucoup parlé de Othercide. Le RPG-tactique de Lightbulb Crew et Focus Home Interactive illustre ses boss avec une nouvelle vidéo à découvrir dès à présent.

Des créatures immondes, effrayantes et imposantes, Othercide proposera un bon lot de boss à affronter. Des ennemis dont chacun est « inspiré par une des pires atrocités de l’humanité » et qui donneront du fil à retordre aux Soeurs du jeu.

Rendez-vous la semaine prochaine, le 28 juillet, pour la sortie de Othercide sur PC, PS4 et Xbox One, ou encore un peu plus tard cet été sur Nintendo Switch.