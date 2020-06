Présenté un peu plus tôt dans le mois, Othercide nous revient avec une nouvelle et longue vidéo. L’équipe de Lightbulb Crew prend en effet la parole pour nous parler de l’univers de son RPG tactique et notamment de la direction artistique particulière (mais diablement attirante) du jeu.

Avant de découvrir les inspirations artistiques de Othercide, la vidéo prend soin d’introduire les personnages/créatures que l’on retrouvera dans le jeu à savoir la Mère (le personnage central), les Sœurs (celles que l’on jouera) et les Others (que l’on affrontera).

Une belle manière de s’imprégner de l’univers de Othercide et de patienter soit avant la prochaine vidéo du genre, soit avant la sortie du jeu le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One (plus tard sur Switch).