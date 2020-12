Les joueurs Nintendo Switch ont l’occasion de se faire doublement plaisir en ce mois de décembre. Il leur est en effet désormais possible de mettre la main sur des versions physiques de Ori And The Blind Forest (en Definitive Edition, 39,99€) et Ori And The Will Of The Wisps (39,99€).

Deux versions boîtes proposées chez nous par Just For Games, avec pour chacune le jeu sur cartouche, un lot de 6 cartes illustrées et un code pour télécharger la bande-son.