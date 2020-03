Dans quelques jours, Ori and the Will of the Wisps déboulera sur nos PC et Xbox One pour le plus grand plaisir des adorateurs (et on les comprend) de Ori and the blind Forest.

En attendant cette sortie imminente, on profite d’une grosse séquence de gameplay postée par Gamespot pour s’imprégner du début du jeu de Moon Studios, se familiariser avec les premières mécaniques dans Kwolok’s Hollow et même apprécier un affrontement face à un boss.

On se contente d’ajouter que Ori and the Will of the Wisps arrive ce mercredi 11 mars donc, directement dans le Xbox Game Pass pour les détenteurs d’un abonnement ou en échange de 29,99 € pour les autres.