Avis aux adeptes de Kerbal Space Program et autres adeptes de gestion, The Irregular Corporation et Auroch Digital viennent de sortir Mars Horizon sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Affiché à 17,99€, prix de lancement, le jeu de gestion d’agence spatiale soutenu par l’Agence Spatiale Européenne a droit à son trailer de lancement que voici.

On vous en parlait le mois dernier, Mars Horizon vous proposer de gérer une agence spatiale et de la développer avec l’objectif d’atterrir sur Mars.

Gameplay au tour par tour avec des missions aux objectifs évolutifs, recherches à mener, ressources à dispatcher et décisions cruciales à prendre, Mars Horizon adopte une approche relativement réaliste. Avis aux amateurs.