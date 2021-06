Toujours à l’occasion du dernier Guerrilla Collective, on s’intéresse à présent à Omno. Le jeu développé par Jonas Manke et soutenu par Future Friends Games a eu droit à une nouvelle vidéo lors de l’évènement, bande-annonce que voici.

Jeu d’aventure et de réflexion uniquement jouable en solo, Omno nous plongera dans un univers bien à lui. Des paysages à l’honneur dans la bande-annonce ci-dessus avec des forêts, des déserts, la toundra ainsi que des séquences en plein dans les nuages.

Pour traverser tout ce monde-là, notre héros aura à sa disposition un mystérieux pouvoir provenant d’une civilisation disparue. Il pourra aussi compter sur de drôles de créatures et interagir avec différentes reliques. Bien des mystères donc, à explorer cet été sur PC, Xbox One (directement dans le Xbox Game Pass) et PS4. En fin d’année, le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch.