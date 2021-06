Il s’en est passé des choses depuis la première sortie de OlliOlli sur PlayStation Vita début 2014. Quelques années plus tard, le jeu de skate-board de Roll7 est devenu un petit phénomène et la sortie de OlliOlli World fin 2021 est surveillée de près par une communauté de fans.

Un nouveau trailer a été diffusé lors de cet E3 2021, on vous propose de le voir ci-dessous si ce n’est déjà fait.

Idéal pour se faire une idée des paysages dans lesquels on pourra grinder, sauter et faire du skate avec ce style propre à la série. Un mélange entre skateboard, action et platforme à retrouver aussi dans ces quelques nouveaux screens.

OlliOlli World sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch.